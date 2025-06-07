Місцеві кажуть, що навіть без офіційної статистики, подорожчання продуктів у Сумській області відчувається просто у черзі біля каси.

Подорожчання продуктів у Сумській області торкнулося кількох базових складових звичного продовольчого кошика, повідомляє Politeka.

Якщо порівняти офіційні дані за квітень від Мінфіну із червневими цінами на прилавках супермаркетів, картина вимальовується чітка і не надто втішна. Подорожчання продуктів у Сумській області видно неозброєним оком.

У квітні, за даними Мінфіну, літр молока коштував у середньому трохи більше 44 гривень. Сьогодні в мережі АТБ таке ж молоко, але в упаковці 0,9 кг, вартує вже понад 50 грн. Батон тоді можна було купити за 26 за пів кілограма. Зараз за 400 грамів доведеться викласти понад 30 грн.

Яйця за менше, ніж два місяці теж підстрибнули у вартості. У квітні десяток обходився у 59. Тепер фасовані великі яйця вищої категорії коштують уже понад 75 в тому ж АТБ. Масло ж взагалі стало "золотим" — раніше пачка 200 грамів йшла по 95 гривень, а тепер ціна підскочила до 158.

Хліб хоч і не так різко, але теж підтягнувся. Наприклад, пшеничний хліб, що півтора місяці тому коштував трохи більше 50 за кіло, нині у різних форматах продається по 26–44 грн за меншу вагу. В цифрах наче й не страшно, але якщо підсумувати все, що потрібно для базового сніданку, то різниця в гаманці вже помітна.

Усе це вписується у загальну тенденцію подорожчання продуктів у Сумській області, яка, схоже, не збирається зупинятись. Споживачі змушені економити, планувати покупки заздалегідь і частіше шукати акції.

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