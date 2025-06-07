Местные говорят, что даже без официальной статистики, подорожание продуктов в Сумской области ощущается прямо в очереди у кассы.

Подорожание продуктов в Сумской области коснулось нескольких базовых составляющих привычной продовольственной корзины, сообщает Politeka.

Если сравнить официальные данные за апрель от Минфина по июньским ценам на прилавках супермаркетов, картина вырисовывается четкая и не слишком утешительная. Подорожание продуктов в Сумской области видно невооруженным глазом.

В апреле, по данным Минфина, литр молока стоил в среднем чуть больше 44 гривен. Сегодня в сети АТБ такое же молоко, но в упаковке 0,9 кг стоит уже более 50 грн. Батон тогда можно было купить за 26 за полкилограмма. Сейчас за 400 грамм придется выложить более 30 грн.

Яйца за меньше, чем два месяца тоже подпрыгнули в стоимости. В апреле десяток обходился в 59. Теперь фасованные крупные яйца высшей категории стоят уже более 75 в том же АТБ. Масло вообще стало "золотым" — раньше пачка 200 граммов шла по 95 гривен, а теперь цена подскочила до 158.

Хлеб хоть и не столь резко, но тоже подтянулся. Например, пшеничный хлеб, полтора месяца назад стоивший чуть больше 50 за кило, сейчас в разных форматах продается по 26–44 грн за меньший вес. В цифрах вроде бы и не страшно, но если подытожить все, что нужно для базового завтрака, то разница в кошельке уже заметна.

Все это вписывается в общую тенденцию подорожания продуктов в Сумской области, которая, похоже, не собирается останавливаться. Потребители вынуждены экономить, планировать покупки заранее и почаще искать акции.

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