Весняні заморозки далися взнаки не лише аграріям півдня, а й фермерам з центральної частини України, і це може призвести до дефіциту продуктів у Полтавській області.

Наразі дефіцит продуктів у Полтавській області перетворюється на серйозний виклик для ринку фруктів, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Полтавській області очікується насамперед через те, що квітневе похолодання знищило майже половину врожаю окремих фруктів.

За словами аналітиків EastFruit, найбільше постраждали південні регіони, де зазвичай зосереджене основне виробництво черешні, але й у центральних регіонах ситуація складна. Площі під черешнею менші, втім втрати тут іноді ще гірші, що вдарить по гаманцях покупців.

Вишні також дісталося. Частина врожаю загинула у північних регіонах, де дуже різко впала температура. Загальні збитки, за оцінками експертів, можуть сягати до половини. Вишня зазвичай іде на заморожування чи переробку, але й у свіжому вигляді цього літа вона стане малодоступною.

І тут знову підключається імпорт, без якого тепер не обійтись. Війна перекроїла карту традиційного вирощування фруктів, а отже і ціни в магазинах знову підуть угору. Дефіцит продуктів у Полтавській області не обмежиться лише черешнею та вишнею.

Наслідки весняних заморозків зачепили й абрикоси, особливо в районах, де дерева цвіли саме у період різкого похолодання. Тож експерти кажуть, що цьогорічні ціни на фрукти навряд чи порадують.

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