Весенние заморозки сказались не только аграриям юга, но и фермерам из центральной части Украины, и это может привести к дефициту продуктов в Полтавской области.

Дефицит продуктов в Полтавской области превращается в серьезный вызов для рынка фруктов, сообщает Politeka .

Дефицит продуктов в Полтавской области ожидается прежде всего из-за того, что апрельское похолодание уничтожило почти половину урожая отдельных фруктов.

По словам аналитиков EastFruit, наиболее пострадали южные регионы, где обычно сосредоточено основное производство черешни, но и в центральных регионах ситуация сложная. Площади под черешней меньше, впрочем потери здесь иногда еще хуже, что ударит по кошелькам покупателей.

Вишни тоже досталось. Часть урожая погибла в северных регионах, где резко упала температура. Общий ущерб, по оценкам экспертов, может достигать половины. Вишня обычно идет на замораживание или переработку, но и в свежем виде этим летом она станет малодоступной.

И здесь снова подключается импорт, без которого теперь не обойтись. Война перекроила карту традиционного выращивания фруктов, а значит, и цены в магазинах снова пойдут вверх. Дефицит продуктов в Полтавской области не ограничится только черешней и вишней.

Последствия весенних заморозков коснулись и абрикосов, особенно в районах, где деревья цвели именно в период резкого похолодания. Так что эксперты говорят, что нынешние цены на фрукты вряд ли порадуют.

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