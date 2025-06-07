Доступно декілька видів гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається фондом Карітас, проте підтримку можна отримати лише в одному місті регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це організація попередила на своїй сторінці у Фейсбук.

Зокрема, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається у Кривому Розі. Там триває запис на консультації до фахівців кризового центру при благодійному фонді «Карітас Кривий Ріг», який функціонує на базі парафіяльного центру «Рідна хата» при Парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ.

Доступна така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області:

Індивідуальні консультації кейс-менеджера

Фахівець зможе оцінити потреби, розробити персоналізований план дій та спрямувати вас до відповідних служб для отримання всебічної підтримки.

Юридична

Консультації з питань прав людини, соціальних гарантій, оформлення документів і захисту прав вразливих категорій населення.

Зокрема:

Поради щодо опіки, аліментів, житлових і трудових прав;

Супровід внутрішньо переміщених осіб (виплати, компенсації, документи);

Відновлення втрачених документів;

Підтримка при зверненні до поліції або суду.

Підготовка юридичних документів

Підтримка у складанні:

заяв до поліції;

звернень до органів соцзахисту, ЦНАП, міграційної служби;

скарг, заяв, пояснень;

простих судових документів (позовів, заяв тощо).

Супровід у судових та адміністративних процесах (за потреби)

Представництво інтересів у державних і місцевих органах влади;

Консультації щодо підготовки до судових засідань та дій у юридичних процесах.

Психологічна підтримка

Фахівці допомагають подолати стрес, тривогу, наслідки психологічної травми та стабілізувати емоційний стан.

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