Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется фондом Каритас, однако поддержку можно получить только в одном городе региона, сообщает Politeka.net.
Об этом организация предупредила на своей странице в Facebook.
В частности, гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в Кривом Роге. Там продолжается запись на консультации к специалистам кризисного центра при благотворительном фонде «Каритас Кривой Рог», который функционирует на базе приходского центра «Рідна хата» при Приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ.
Доступна такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области:
Индивидуальные консультации кейс-менеджера
Специалист сможет оценить потребности, разработать персонализированный план действий и направить вас в соответствующие службы для получения всесторонней поддержки.
Юридическая
Консультации по правам человека, социальным гарантиям, оформлению документов и защите прав уязвимых категорий населения.
В частности:
- Советы по опеке, алиментам, жилищным и трудовым правам;
- Сопровождение внутренне перемещенных лиц (выплаты, компенсации);
- Восстановление утраченных документов;
- Содействие при обращении в полицию или суд.
Подготовка юридических документов
Поддержка в составлении:
- заявлений в полицию;
- обращений в органы соцзащиты, ЦНАП, миграционной службы;
- жалоб, заявлений, пояснений;
- простых судебных документов (исков, заявлений и т.п.).
Сопровождение в судебных и административных процессах (при необходимости)
- представительство интересов в государственных и местных органах власти;
- Консультации по подготовке к судебным заседаниям и действиям в юридических процессах.
Психологическая поддержка
Специалисты помогают преодолеть стресс, тревогу, последствия психологической травмы и стабилизировать эмоциональное состояние.
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