Доступно несколько видов гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется фондом Каритас, однако поддержку можно получить только в одном городе региона, сообщает Politeka.net.

Об этом организация предупредила на своей странице в Facebook.

В частности, гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в Кривом Роге. Там продолжается запись на консультации к специалистам кризисного центра при благотворительном фонде «Каритас Кривой Рог», который функционирует на базе приходского центра «Рідна хата» при Приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ.

Доступна такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области:

Индивидуальные консультации кейс-менеджера

Специалист сможет оценить потребности, разработать персонализированный план действий и направить вас в соответствующие службы для получения всесторонней поддержки.

Юридическая

Консультации по правам человека, социальным гарантиям, оформлению документов и защите прав уязвимых категорий населения.

В частности:

Советы по опеке, алиментам, жилищным и трудовым правам;

Сопровождение внутренне перемещенных лиц (выплаты, компенсации);

Восстановление утраченных документов;

Содействие при обращении в полицию или суд.

Подготовка юридических документов

Поддержка в составлении:

заявлений в полицию;

обращений в органы соцзащиты, ЦНАП, миграционной службы;

жалоб, заявлений, пояснений;

простых судебных документов (исков, заявлений и т.п.).

Сопровождение в судебных и административных процессах (при необходимости)

представительство интересов в государственных и местных органах власти;

Консультации по подготовке к судебным заседаниям и действиям в юридических процессах.

Психологическая поддержка

Специалисты помогают преодолеть стресс, тревогу, последствия психологической травмы и стабилизировать эмоциональное состояние.

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