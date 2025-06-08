Погодні примхи навесні далися взнаки, і тепер дефіцит продуктів у Дніпропетровській області стає не прогнозом, а фактом.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може поглибитися через тривалі дощі та неочікувані заморозки, що затримали старт польових робіт і порушили природний ритм розвитку культур, повідомляє Politeka.

Як інформує видання МА АСС, навесні у фермерів збився звичний темп. Через холод ґрунт прогрівався повільно, мікрофлора не активувалася вчасно, а це вплинуло на живлення рослин.

На перших етапах росту рослини вразливі, тому навіть дрібні збої можуть потягти за собою великі наслідки у вигляді дефіциту продуктів у Дніпропетровській області.

Значна частина насаджень постраждала ще на стадії цвітіння. Полуниця, черешня, абрикоси, персики — там, де вдарили заморозки, утворення зав’язі або припинилося, або її просто вимерзло. Овочі у відкритому ґрунті, зокрема огірки й томати, теж не розвиваються як слід.

Подекуди поля доводилося пересівати. І навіть це не гарантує, що урожай вийде повноцінним. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області зачепить як ягідний, так і овочевий сектори. На ринку вже помітно менше полуниці, ціни на неї злетіли щонайменше на 20 відсотків.

Черешня вдарить по гаманцях ще сильніше — вартість може вирости до 40 відсотків у порівнянні з минулим роком. Абрикоси, помідори й огірки також не відстають, за ними прогнозують підвищення цін до 25 відсотків.

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