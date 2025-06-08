Погодные прихоти весной сказались, и теперь дефицит продуктов в Днепропетровской области становится не прогнозом, а фактом.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за продолжительных дождей и неожиданных заморозков, задержавших старт полевых работ и нарушивших естественный ритм развития культур, сообщает Politeka.

Как информирует издание МА АСС, весной у фермеров сбился привычный темп. Из-за холода почва прогревалась медленно, микрофлора не активировалась вовремя, а это повлияло на питание растений.

На первых этапах роста растения уязвимы, поэтому даже мелкие сбои могут повлечь за собой большие последствия в виде дефицита продуктов в Днепропетровской области.

Значительная часть насаждений пострадала еще в стадии цветения. Клубника, черешня, абрикосы, персики — там, где ударили заморозки, образование завязи или прекратилось, или просто вымерзло. Овощи в открытом грунте, в том числе огурцы и томаты, тоже не развиваются как следует.

Кое-где поля приходилось пересевать. И даже это не гарантирует, что урожай получится полноценным. Дефицит продуктов в Днепропетровской области коснется как ягодного, так и овощного секторов. На рынке уже заметно меньше клубники, цены на нее взлетели по меньшей мере на 20 процентов.

Черешня ударит по кошелькам еще сильнее – стоимость может вырасти до 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Абрикосы, помидоры и огурцы тоже не отстают, по ним прогнозируют повышение цен до 25 процентов.

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