Весняні заморозки не минули безслідно для українських садів і тепер дефіцит продуктів у Харкові стає дедалі відчутнішим.

Через дефіцит продуктів у Харкові ціни на фрукти значно зростуть, а вибір на прилавках помітно скоротиться, повідомляє Politeka.

За словами голови асоціації "Укрсадвинпром" Володимира Печка, через аномальні погодні умови навесні ситуація на ринку фруктів змінилася не на краще. Дефіцит продуктів у Харкові зумовлений передусім втратами врожаю абрикосів, персиків та інших культур.

Українські фермери вже підраховують збитки, а експерти попереджають про серйозне зростання цінників. Влітку персики та абрикоси можуть здорожчати на 20–25 відсотків у порівнянні з минулим роком.

Експерт каже, що ситуація з абрикосами найгірша. Весняні заморозки знищили велику частину майбутнього врожаю, оскільки ці дерева дуже чутливі до похолодань. Ці плоди, безперечно, з’являться у продажу, але їх буде мало, а вартість кусатиметься.

Персики витримали холод краще, проте в деяких регіонах аграрії втратили до двадцяти відсотків від запланованого збору. Черешня відбулася легким переляком, особливо пізні сорти, які не зазнали суттєвих ушкоджень.

А от з яблуками картина неоднозначна. В одних районах дерева не встигли зацвісти, в інших — бутони постраждали від морозу, тож тут дефіцит продуктів у Харкові цілком можливий. Серйозні втрати й у виробників лохини. На Черкащині і на півночі України пошкодження кущів сягають 85%.

На Закарпатті ситуація трохи краща, але й там втрати серед ранніх сортів досягають 20%, а серед пізніх — до 40. Проте загалом, за словами експертів, критичного спаду не буде, оскільки плантації лохини розподілені по всій країні.

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