Весенние заморозки не прошли бесследно для украинских садов и теперь дефицит продуктов в Харькове становится все более ощутимым.

Из-за дефицита продуктов в Харькове цены на фрукты значительно возрастут, а выбор на прилавках заметно сократится, сообщает Politeka.

По словам главы ассоциации "Укрсадвинпром" Владимира Печко, из-за аномальных погодных условий весной ситуация на рынке фруктов изменилась не к лучшему. Дефицит продуктов в Харькове обусловлен прежде всего потерями урожая абрикосов, персиков и других культур.

Украинские фермеры уже подсчитывают убытки, а эксперты предупреждают о серьезном росте ценников. Летом персики и абрикосы могут подорожать на 20–25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Эксперт говорит, что ситуация с абрикосами самая плохая. Весенние заморозки уничтожили большую часть будущего урожая, поскольку эти деревья очень чувствительны к похолоданию. Эти плоды, безусловно, появятся в продаже, но их будет мало, а стоимость будет кусаться.

Персики выдержали холод лучше, однако в некоторых регионах аграрии потеряли до двадцати процентов планируемого сбора. Черешня отделалась легким испугом, особенно поздними сортами, которые не получили существенных повреждений.

А вот с яблоками картина неоднозначна. В одних районах деревья не успели зацвести, в других — бутоны пострадали от мороза, поэтому дефицит продуктов в Харькове вполне возможен. Серьезные потери и для производителей голубики. В Черкасской и на севере Украины повреждения кустов достигают 85%.

В Закарпатье ситуация немного лучше, но и там потери среди ранних сортов достигают 20%, а среди поздних — до 40. Однако в целом, по словам экспертов, критического спада не будет, поскольку плантации голубики распределены по всей стране.

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