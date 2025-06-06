Оренда квартир в Україні дає змогу обрати житло на будь-який смак і бюджет.

Оренда квартир в Україні залишається популярним варіантом житла як для туристів, так і для мешканців міст, особливо в літній сезон, повідомляє Politeka.

В Одесі та Києві доступні численні пропозиції — від бюджетних до преміальних, які забезпечують комфорт, безпеку та зручність для короткого чи довготривалого проживання.

В Одесі бюджетний відпочинок можливий у гостьовому будинку біля 13-ї станції Великого Фонтану. До пляжу Рив’єра — лише 10 хвилин пішки. У будинку — зручна кімната, кухня, альтанка, вся необхідна техніка, Wi-Fi.

Для сімей підходить двокімнатна квартира з кухнею-студією, барбекю-зоною та місцем для дітей і домашніх улюбленців — до моря всього 870 метрів. Преміальний варіант — апартаменти в ЖК «Гагарін Плаза» з панорамним видом на море, сучасною технікою та охороною — ціна від 1500 гривень за одну добу.

Оренда квартир в Україні актуальна й у столиці. У Києві, наприклад, студія на Світлицького з гарним ремонтом коштує 12 000 грн, а простора однокімнатна біля метро Чернігівська — 14 000 грн. Найрозкішніше житло — в ЖК RiverStone за 28 000 грн з панорамними вікнами, генератором і охороною.

Такі варіанти забезпечують українцям свободу вибору та комфорт в улюблених містах України.

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