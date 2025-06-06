Аренда квартир в Украине позволяет выбрать жилье на любой вкус и бюджет.

Аренда квартир в Украине остается популярным вариантом жилья как для туристов, так и жителей городов, особенно в летний сезон, сообщает Politeka.

В Одессе и Киеве доступны многочисленные предложения — от бюджетных до премиальных, обеспечивающих комфорт, безопасность и удобство для короткого или длительного проживания.

В Одессе бюджетный отдых возможен в гостевом доме около 13 станции Большого Фонтана. До пляжа Ривьера – всего 10 минут пешком. В доме – удобная комната, кухня, беседка, вся необходимая техника, Wi-Fi.

Для семей подходит двухкомнатная квартира с кухней-студией, барбекю-зоной и местом для детей и домашних любимцев – до моря всего 870 метров. Премиальный вариант – апартаменты в жилом комплексе «Гагарин Плаза» с панорамным видом на море, современной техникой и охраной – цена от 1500 гривен за сутки.

Аренда квартир в Украине актуальна и в столице. В Киеве, например, студия на Светлицкого с хорошим ремонтом стоит 12 000 грн, а просторная однокомнатная возле метро Черниговская – 14 000 грн. Самое роскошное жилье – в жилом комплексе RiverStone за 28 000 грн с панорамными окнами, генератором и охраной.

Такие варианты обеспечивают украинским свободу выбора и комфорт в любимых городах Украины.

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