Мешканці кількох населених пунктів в Україні скаржаться на подорожчання проїзду, адже це добряче б'є по гаманцю.

Подорожчання проїзду у громадському транспорті торкнулося Одеси та Львова, повідомляє Politeka.

У двох великих містах України офіційно оголосили про подорожчання проїзду як у звичайному транспорті, так і в електротранспорті. Причини традиційні, але для пасажирів це означає одне — більше витрат з власної кишені.

У Львові нові ціни запрацювали з 1 червня. Напередодні виконком міськради затвердив нововведення. Якщо ви користуєтеся «Леокарт», то квиток тепер обійдеться у 17 гривень. Розрахунок банківською карткою коштує 20. Студенти платитимуть 8 гривень 50 копійок.

Готівкова оплата залишилася на рівні 25 грн. А от штраф за поїздку "зайцем" тепер становить 400, хоча раніше був 300. З 1 липня в облцентрі також з’явиться система абонементів. Місячний проїзний квиток коштуватиме 900. Для студентів він буде дешевшим — 450.

Міська влада пояснює подорожчання проїзду зростанням витрат на утримання транспорту, необхідністю оновлення автобусів і трамваїв, а також зниженням прибутків перевізників.

В Одесі ситуація трохи інша. Там підняли тарифи ще в грудні. Тому за проїзний на місяць школярам потрібно віддавати 120, а якщо йдеться про два різних види, то сума зросте до 160. Студенти платитимуть 240 або 340 відповідно. А от для працівників підприємств вартість проїзного може сягати 756.

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