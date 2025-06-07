Жители нескольких населенных пунктов в Украине жалуются на подорожание проезда, ведь это изрядно бьет по кошельку.

Подорожание проезда в общественном транспорте коснулось Одессы и Львова, сообщает Politeka.

В двух крупных городах Украины официально объявили о подорожании проезда как в обычном транспорте, так и в электротранспорте. Причины традиционные, но для пассажиров это означает одно — больше расходов из собственного кармана.

Во Львове новые цены заработали с 1 июня. Накануне исполком горсовета утвердил нововведение. Если вы пользуетесь «Леокартом», то билет теперь обойдется в 17 гривен. Расчет банковской картой стоит 20. Студенты будут платить 8 гривен 50 копеек.

Наличная оплата осталась на уровне 25 грн. А вот штраф за поездку "зайцем" теперь составляет 400, хотя раньше 300. С 1 июля в облцентре также появится система абонементов. Месячный проездной билет будет стоить 900. Для студентов он будет дешевле - 450.

Городские власти объясняют подорожание проезда ростом затрат на содержание транспорта, необходимостью обновления автобусов и трамваев, а также снижением доходов перевозчиков.

В Одессе ситуация несколько иная. Там подняли тарифы еще в декабре. Поэтому за проездной в месяц школьникам нужно отдавать 120, а если речь идет о двух разных видах, то сумма возрастет до 160. Студенты будут платить 240 или 340 соответственно. А вот для работников предприятий стоимость проездного может достигать 756.

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