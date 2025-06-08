Місцеві жителі хвилюються через нові витрати, які стани наслідком подорожчання проїзду в Одеській області, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося маршруток та електротранспорту в кількох населених пунктах, повідомляє Pooliteka.

У міськраді пояснюють, що оновлення вартості пов’язане з новими економічними умовами. Для школярів денних форм навчання проїзний на трамвай або тролейбус обходиться у 120 гривень на місяць. Якщо ж дитина користується обома видами транспорту, сума зростає до 160.

Подорожчання проїзду в Одеській області також передбачає, що студентам і учням профтехучилищ доводиться платити більше: 240 гривень за один вид транспорту, 340 — за два.

Для працівників підприємств, установ та організацій, які оплачують безготівково, вартість місячного квитка становитиме 630, а комбінований варіант з трамваєм і тролейбусом — 756. Звичайні мешканці облцентру заплатять 420 або 567 грн відповідно.

Подорожчання проїзду в Одеській області з лютого торкнулося й Ізмаїла. Там проїхатися у міській маршрутці буде коштувати 20 гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому після звернення перевізників. Ті надали розрахунки витрат, і влада погодилася на зміну тарифів.

Водночас для школярів залишаться спеціальна ціна. Протягом навчального року вона становила п’ять грн, а на канікулах — десять. Скористатися пільгою зможуть лише ті діти, які матимуть при собі учнівський квиток. Його вимагатимуть у пасажирів віком від десяти років.

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