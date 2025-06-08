Подорожание проезда в Одесской области затронуло маршрутки и электротранспорт в нескольких населенных пунктах, сообщает Pooliteka.

В горсовете объясняют, что обновление стоимости связано с новыми экономическими условиями. Для школьников дневных форм обучения проездной на трамвай или троллейбус обходится в 120 гривен в месяц. Если ребенок пользуется обоими видами транспорта, сумма растет до 160.

Подорожание проезда в Одесской области также предусматривает, что студентам и учащимся профтехучилищ приходится платить больше: 240 гривен за один вид транспорта, 340 – за два.

Для работников предприятий, учреждений и организаций, оплачивающих безналично, стоимость месячного билета составит 630, а комбинированный вариант с трамваем и троллейбусом — 756. Обычные жители облцентра заплатят 420 или 567 грн соответственно.

Подорожание проезда в Одесской области с февраля коснулось и Измаила. Там проехаться в городской маршрутке будет стоить 20 гривен. Такое решение было принято на заседании исполкома после обращения перевозчиков. Те предоставили расчеты расходов, и власти согласились на изменение тарифов.

В то же время, для школьников останутся специальная цена. В течение учебного года она составляла пять грн, а на каникулах десять. Воспользоваться льготой смогут только те дети, которые будут иметь при себе ученический билет. Его потребуют у пассажиров в возрасте от десяти лет.

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