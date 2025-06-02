Підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області пояснюють зростанням витрат.

Із 1 червня 2025 року сталося підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області, повідомляє Politeka.

Йдеться про місто Ізмаїл. Комунальне підприємство «Ізмаїльське ВУВКГ» оголосило про намір скоригувати чинні розцінки на централізоване водопостачання, водовідведення та холодну воду (включно з внутрішньобудинковими мережами).

Нові тарифи складуть:

централізоване водопостачання — 34,30 грн/м³ ,

централізоване водовідведення — 42,30 грн/м³ ,

холодна вода з використанням внутрішньобудинкових систем — 35,10 грн/м³ ,

водовідведення з внутрішньобудинковими системами — 42,90 грн/м³.

Як пояснюють у КП, перегляд цін спричинений зростанням витрат: на 15,2% зросла вартість очищення стоків, на 13,5% — електроенергії. Також подорожчала праця, податки та інші ресурси. Діючі з 2024 року тарифи вже не покривають реальні витрати підприємства, що може вплинути на якість послуг.

Водночас уряд продовжив чинні ціни на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року — 4,32 гривні/кВт-год. Газ залишиться по 7,96 гривні/м³ щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області торкнулося водопостачання в місті Ізмаїл.

Докладні розрахунки та прийом зауважень — за адресою: м. Ізмаїл, вул. Дмитрівська, 65, або на email: puvkh_izm@ukr.net. Пропозиції приймаються протягом 14 днів із моменту публікації.

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