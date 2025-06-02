С 1 июня 2025 произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Речь идет о городе Измаиле. Коммунальное предприятие «Измаильское ВУВКХ» объявило о намерении скорректировать действующие расценки на централизованное водоснабжение, водоотвод и холодную воду (включая внутридомовые сети).

Новые тарифы составят:

централизованное водоснабжение — 34,30 грн/м³ ,

централизованный водоотвод — 42,30 грн/м³ ,

холодная вода с использованием внутридомовых систем — 35,10 грн/м³ ,

водоотвод с внутридомовыми системами — 42,90 грн/м³ .

Как объясняют в КП, пересмотр цен вызван ростом затрат: на 15,2% выросла стоимость очистки стоков, на 13,5% - электроэнергии. Также подорожал труд, налоги и другие ресурсы. Действующие с 2024 года тарифы не покрывают реальные расходы предприятия, что может повлиять на качество услуг.

В то же время правительство продлило действующие цены на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года - 4,32 гривны/кВт-час. Газ останется по 7,96 гривны/м³, по меньшей мере, до конца апреля 2026 года.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось водоснабжения города Измаила.

Подробные расчеты и прием замечаний – по адресу: г. Измаил, ул. Дмитриевская, 65, или на email: puvkh_izm@ukr.net . Предложения принимаются в течение 14 дней с момента публикации.

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