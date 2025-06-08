Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Харкові становить 3600 гривень на одну особу щомісяця

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається благодійним фондом «Право на захист» у партнерстві з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.net.

Програма передбачає надання кризової фінансової підтримки особам, які були змушені евакуюватися з небезпечних районів.

Як зазначають у фонді, грошову допомогу для пенсіонерів у Харкові можуть отримати ті, хто нещодавно залишив зону бойових дій, втратив житло або чиє помешкання стало непридатним для проживання внаслідок воєнних дій.

Також фінансова підтримка доступна для домогосподарств, які залишились без доходів, для родин, що зазнали втрати близьких, або мають членів, що потребують медичної допомоги через поранення чи інші наслідки воєнної агресії.

Реєстрація можлива лише за умови, що з моменту події минуло не більше 30 днів. Подавати заявки можуть лише ті громадяни, які повністю відповідають критеріям програми. Якщо особа вже отримувала допомогу раніше, повторна реєстрація не передбачена.

Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Харкові становить 3600 гривень на одну особу щомісяця. Загалом за три місяці кожен учасник програми може отримати десять тисяч вісімсот гривень.

Для участі у програмі обов’язково потрібно надати документи, які підтверджують особу, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи та документ про евакуацію.

Детальнішу інформацію можна отримати у робочі дні з 9:00 до 18:00 за телефоном гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.

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