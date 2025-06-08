Сумма денежной помощи для пенсионеров в Харькове составляет 3600 гривен на одного человека ежемесячно

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительным фондом «Право на защиту» в партнерстве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.net.

Программа предусматривает предоставление кризисной финансовой поддержки лицам, вынужденным эвакуироваться из опасных районов.

Как отмечают в фонде, денежную помощь для пенсионеров в Харькове могут получить те, кто недавно покинул зону боевых действий, потерял жилье или чье жилье стало непригодным для проживания в результате военных действий.

Также финансовая поддержка доступна для домохозяйств, оставшихся без доходов, для семей, понесших потери близких, или имеющих членов, нуждающихся в медицинской помощи из-за ранений или других последствий военной агрессии.

Регистрация возможна только при условии, что с момента происшествия прошло не больше 30 дней. Подавать заявки могут только те граждане, которые полностью отвечают критериям программы. Если лицо уже получало пособие раньше, повторная регистрация не предусмотрена.

Сумма денежной помощи для пенсионеров в Харькове составляет 3600 гривен на одного человека ежемесячно. В общей сложности за три месяца каждый участник программы может получить десять тысяч восемьсот гривен.

Для участия в программе обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие личность, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица и документ об эвакуации.

Более подробную информацию можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

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