Робота для пенсіонерів в Одесі перестає бути винятком і дає все більшій кількості літніх людей залишатися активними.

Робота для пенсіонерів в Одесі передбачає різноманітні напряммки, професії та достойну оплату, повідомляє Politeka.

Як свідчать пропозиції на сайті jooble, робота для пенсіонерів в Одесі включає цілу низку актуальних вакансій, і вони зовсім не про важку фізичну працю.

Наприклад, є цікава пропозиція для тих, хто має базові навички комунікації та користування соцмережами. Компанія, що спеціалізується на оптовому продажі жіночого одягу, шукає модератора з продажів.

Заробітна плата стартує від 20 тисяч плюс відсотки, повний робочий день, зручний офіс і приємна атмосфера в колективі. Основні завдання — прийом дзвінків, спілкування з клієнтами в соціальних мережах, консультації.

Ще один цікавий варіант — робота для пенсіонерів в Одесі офіціантом у затишному кафе на селищі Котовського. Тут роботодавці пропонують гнучкий графік 3 через 3 з 10:30 до 23:00, щоденні виплати і п’ять відсотків від особистої каси. Загалом буде від 15 до 30 000.

Колектив дружній і підтримуючий, а для новачків передбачене навчання прямо на місці. Досвід не обов’язковий. Головне — охайність і ввічливість. Також актуальною залишається вакансія менеджера з продажу нерухомості. Це для тих, хто хоче активного робочого ритму, має хорошу пам’ять і вміє налагоджувати контакти.

В обов’язки входить пошук об’єктів, аналіз ринку, комунікація з покупцями та укладання угод. Компанія обіцяє оплату до 45 тисяч, комфортний офіс і професійне навчання.

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