Місто пропонує кілька цікавих варіантів, тому робота для пенсіонерів в Одесі точно знайдеться для всіх бажаючих, повідомляє Politeka.

Однією з актуальних вакансій на платформі OLX є охоронець в апартготель на вулиці Довгій. Це закритий комплекс, де постійно підтримується порядок.

Графік: доба через дві, що дуже зручно для тих, хто хоче мати час і на відпочинок. Оплата становить 700 гривень за добу, а перевага у відборі надається саме літнім людям.

Якщо ж хочеться більшої активності, то робота для пенсіонерів в Одесі є для водія у Приморському районі. Потрібні водії для доставки посилок Нової пошти по відділеннях міста. Графік досить насичений, адже це дванадцятигодинний робочий день, сім днів на тиждень, але вихідні обговорюються індивідуально.

Заробітна плата становить 75 гривень за годину. Автомобіль – Рено Мастер, 2015 року випуску, вантажопідйомністю до трьох тонн. Робота для пенсіонерів в Одесі відкрита і для літніх людей, за умови відсутності судимостей. Платити обіцяють до 25 000.

Ще один варіант – водії категорій С, С1 та СЕ для внутрішніх і міжнародних рейсів. Зарплата від 30 до 80 000 на місяць. Вакансія постійна і підходить для тих, хто вже із досвідом, а також людей з інвалідністю.

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