Город предлагает несколько интересных вариантов, поэтому работа для пенсионеров в Одессе точно найдется всем желающим, сообщает Politeka.

Одной из актуальных вакансий на платформе OLX является охранник в апартотель на улице Довгий. Это закрытый комплекс, где постоянно поддерживается порядок.

График: сутки через два, что очень удобно для тех, кто хочет иметь время и на отдых. Оплата составляет 700 гривен в сутки, а преимущество в отборе предоставляется именно пожилым людям.

Если же хочется большей активности, то работа для пенсионеров в Одессе для водителя в Приморском районе. Требуются водители для доставки посылок Новой почты по отделениям города. График достаточно насыщенный, ведь это двенадцатичасовой рабочий день, семь дней в неделю, но выходные обсуждаются индивидуально.

Заработная плата составляет 75 гривен в час. Автомобиль – Рено Мастер, 2015 года выпуска, грузоподъемностью до трех тонн. Работа для пенсионеров в Одессе открыта и для пожилых, при отсутствии судимостей. Платить обещают до 25 тысяч.

Еще один вариант – водители категорий С, С1 и СЭ для внутренних и международных рейсов. Зарплата от 30 до 80 000 в месяц. Вакансия постоянна и подходит для тех, кто уже с опытом, а также для людей с инвалидностью.

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