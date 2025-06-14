Работа для пенсионеров в Одессе перестает быть исключением и дает все большему количеству пожилых людей оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Одессе предусматривает различные направления, профессии и достойную оплату, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют предложения на сайте jooble, работа для пенсионеров в Одессе включает целый ряд актуальных вакансий, и они совсем не о тяжелом физическом труде.

К примеру, есть интересное предложение для тех, кто имеет базовые навыки коммуникации и пользования соцсетями. Компания, специализирующаяся на оптовой продаже женской одежды, ищет модератора по продажам.

Зарплата стартует от 20 тысяч плюс проценты, полный рабочий день, удобный офис и приятная атмосфера в коллективе. Основные задачи – прием звонков, общение с клиентами в социальных сетях, консультации.

Еще один интересный вариант – работа для пенсионеров в Одессе официантом в уютном кафе в поселке Котовского. Здесь работодатели предлагают гибкий график 3 через 3 с 10:30 до 23:00, ежедневные выплаты и пять процентов от личной кассы. В общей сложности будет от 15 до 30 000.

Коллектив дружественный и поддерживающий, а для новичков предусмотрено обучение прямо на месте. Опыт не обязателен. Главное – чистоплотность и вежливость. Также актуальной остается вакансия менеджера по продажам недвижимости. Это для тех, кто желает активного рабочего ритма, имеет хорошую память и умеет налаживать контакты.

В обязанности входит поиск объектов, анализ рынка, коммуникация с покупателями и заключение сделок. Компания обещает оплату до 45 тысяч, комфортный офис и профессиональное обучение.

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