Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається при дотриманні певних умов.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається від благодійного фонду Карітас в рамках проєкту S.U.P.E.R "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України", повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на офіційному сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на надання всебічної допомоги самотнім людям похилого віку та особам з інвалідністю, які зазнали втрат або обмежень унаслідок бойових дій у Харкові та Харківській області.

У межах ініціативи надаватиметься така підтримка:

індивідуальні психологічні консультації для стабілізації емоційного стану;

для стабілізації емоційного стану; догляд вдома : консультації та послуги для осіб з обмеженою мобільністю;

: консультації та послуги для осіб з обмеженою мобільністю; телемедичні послуги через мобільну медичну бригаду (до трьох консультацій протягом реалізації проєкту);

через мобільну медичну бригаду (до трьох консультацій протягом реалізації проєкту); гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області - засоби гігієни та продуктові набори (три набори на учасника);

засоби гігієни та продуктові набори (три набори на учасника); реабілітаційне обладнання для тимчасового користування;

для тимчасового користування; програма "Cash for Care" — фінансова підтримка для забезпечення догляду;

— фінансова підтримка для забезпечення догляду; освітня програма для опікунів та членів громад щодо основ догляду та реабілітації осіб з інвалідністю вдома.

Хто може подати заявку на участь:

особи, які належать до вразливих категорій, постраждалих від воєнних дій в Україні;

повнолітні люди з інвалідністю або тяжкими/хронічними захворюваннями;

самотні люди віком 60+, з обмеженою мобільністю, які не мають рідних чи постійної підтримки;

обов’язковою є наявність документів, що підтверджують відповідність критеріям.

Зверніть увагу: кількість місць у проєкті обмежена.

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