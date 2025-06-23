Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається від благодійного фонду Карітас в рамках проєкту S.U.P.E.R "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України", повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили на офіційному сайті організації.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на надання всебічної допомоги самотнім людям похилого віку та особам з інвалідністю, які зазнали втрат або обмежень унаслідок бойових дій у Харкові та Харківській області.
У межах ініціативи надаватиметься така підтримка:
- індивідуальні психологічні консультації для стабілізації емоційного стану;
- догляд вдома: консультації та послуги для осіб з обмеженою мобільністю;
- телемедичні послуги через мобільну медичну бригаду (до трьох консультацій протягом реалізації проєкту);
- гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області - засоби гігієни та продуктові набори (три набори на учасника);
- реабілітаційне обладнання для тимчасового користування;
- програма "Cash for Care" — фінансова підтримка для забезпечення догляду;
- освітня програма для опікунів та членів громад щодо основ догляду та реабілітації осіб з інвалідністю вдома.
Хто може подати заявку на участь:
- особи, які належать до вразливих категорій, постраждалих від воєнних дій в Україні;
- повнолітні люди з інвалідністю або тяжкими/хронічними захворюваннями;
- самотні люди віком 60+, з обмеженою мобільністю, які не мають рідних чи постійної підтримки;
- обов’язковою є наявність документів, що підтверджують відповідність критеріям.
Зверніть увагу: кількість місць у проєкті обмежена.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для ВПО з 1 червня: хто з українців може втратити допомогу, названо основні причини.
Також Politeka писала, Платіжки за тепло в червні у Харкові: чому українці змушені платити більше.
Як повідомляла Politeka, Нова платіжка за квартиру з 1 червня: жителям Харкова доведеться платити більше.