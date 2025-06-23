Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається від благодійного фонду Карітас в рамках проєкту S.U.P.E.R "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України", повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на офіційному сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на надання всебічної допомоги самотнім людям похилого віку та особам з інвалідністю, які зазнали втрат або обмежень унаслідок бойових дій у Харкові та Харківській області.

У межах ініціативи надаватиметься така підтримка:

  • індивідуальні психологічні консультації для стабілізації емоційного стану;
  • догляд вдома: консультації та послуги для осіб з обмеженою мобільністю;
  • телемедичні послуги через мобільну медичну бригаду (до трьох консультацій протягом реалізації проєкту);
  • гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області - засоби гігієни та продуктові набори (три набори на учасника);
  • реабілітаційне обладнання для тимчасового користування;
  • програма "Cash for Care" — фінансова підтримка для забезпечення догляду;
  • освітня програма для опікунів та членів громад щодо основ догляду та реабілітації осіб з інвалідністю вдома.

Надбавка до пенсії у 2025 році

Хто може подати заявку на участь:

  • особи, які належать до вразливих категорій, постраждалих від воєнних дій в Україні;
  • повнолітні люди з інвалідністю або тяжкими/хронічними захворюваннями;
  • самотні люди віком 60+, з обмеженою мобільністю, які не мають рідних чи постійної підтримки;
  • обов’язковою є наявність документів, що підтверджують відповідність критеріям.

Зверніть увагу: кількість місць у проєкті обмежена.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для ВПО з 1 червня: хто з українців може втратити допомогу, названо основні причини.

Також Politeka писала, Платіжки за тепло в червні у Харкові: чому українці змушені платити більше.

Як повідомляла Politeka, Нова платіжка за квартиру з 1 червня: жителям Харкова доведеться платити більше.