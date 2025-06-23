Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом Каритас в рамках проекта SUPER "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины", сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыли на официальном сайте организации.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена на оказание всесторонней поддержки одиноким пожилым людям и лицам с инвалидностью , которые понесли потери или ограничения в результате боевых действий в Харькове и Харьковской области.
В рамках инициативы будет предоставляться следующая поддержка:
- индивидуальные психологические консультации по стабилизации эмоционального состояния;
- уход на дому : консультации и услуги для лиц с ограниченной мобильностью;
- телемедицинские услуги через мобильную медицинскую бригаду (до трех консультаций в течение реализации проекта);
- гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области – средства гигиены и продуктовые наборы (три набора на участника);
- реабилитационное оборудование для временного использования;
- программа "Cash for Care" - финансовая поддержка для обеспечения ухода;
- образовательная программа для опекунов и членов общин по основам ухода и реабилитации лиц с инвалидностью на дому.
Кто может подать заявку на участие?
- лица, относящиеся к уязвимым категориям, пострадавшим от военных действий в Украине;
- совершеннолетние люди с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями;
- одинокие люди в возрасте 60+, с ограниченной мобильностью, не имеющие родных или постоянной поддержки;
- обязательно наличие документов, подтверждающих соответствие критериям.
Обратите внимание: количество мест в проекте ограничено.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Субсидии для ВПЛ с 1 июня: кто из украинцев может потерять помощь, названы основные причины.
Також Politeka писала, Платёжки за тепло в июне в Харькове: почему украинцы вынуждены платить больше.
Как сообщала Politeka, Новая платежка за квартиру с 1 июня: жителям Харькова придется платить больше.