Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется при соблюдении определенных условий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом Каритас в рамках проекта SUPER "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины", сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на официальном сайте организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на оказание всесторонней поддержки одиноким пожилым людям и лицам с инвалидностью , которые понесли потери или ограничения в результате боевых действий в Харькове и Харьковской области.

В рамках инициативы будет предоставляться следующая поддержка:

индивидуальные психологические консультации по стабилизации эмоционального состояния;

по стабилизации эмоционального состояния; уход на дому : консультации и услуги для лиц с ограниченной мобильностью;

: консультации и услуги для лиц с ограниченной мобильностью; телемедицинские услуги через мобильную медицинскую бригаду (до трех консультаций в течение реализации проекта);

через мобильную медицинскую бригаду (до трех консультаций в течение реализации проекта); гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области – средства гигиены и продуктовые наборы (три набора на участника);

средства гигиены и продуктовые наборы (три набора на участника); реабилитационное оборудование для временного использования;

для временного использования; программа "Cash for Care" - финансовая поддержка для обеспечения ухода;

Care" - финансовая поддержка для обеспечения ухода; образовательная программа для опекунов и членов общин по основам ухода и реабилитации лиц с инвалидностью на дому.

Кто может подать заявку на участие?

лица, относящиеся к уязвимым категориям, пострадавшим от военных действий в Украине;

совершеннолетние люди с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями;

одинокие люди в возрасте 60+, с ограниченной мобильностью, не имеющие родных или постоянной поддержки;

обязательно наличие документов, подтверждающих соответствие критериям.

Обратите внимание: количество мест в проекте ограничено.

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