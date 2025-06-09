Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все більш актуальною для людей, які хочуть залишатися активними і після виходу на пенсію.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі все частіше передбачає достойну оплату і різноманітні професії, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували прапозиції на сайті jooble і можемо сказати, що робота для пенсіонерів у Запоріжжі включає вакансії, які не потребують спеціальної освіти, натомість роботодавці цінують акуратність, відповідальність і бажання вчитися новому.

Один із прикладів — позиція пакувальника на виробництві снеків. Це фасування та сортування чіпсів і нагетсів у комфортному темпі. Графік передбачає чотири дні з восьмої ранку до восьмої вечора, потім один вихідний. Зарплата коливається від 18 до 26 тисяч гривень.

Виплати щотижня на карту, а також передбачені бонуси 15% відсотків. Якщо дістатися самостійно складно, компанія організовує безкоштовну розвозку, зокрема з мікрорайону Космос.

Інший варіант — робота для пенсіонерів у Запоріжжі прибиральницею на виробництві. Завдання стандартні: миття посуду та прибирання виробничих приміщень. Зарплата складає 16500, плюс до трьох тисяч у вигляді премій.

Гарантовані дві перерви по десять хвилин кожні дві години та півгодини на обід. Виплати здійснюються без затримок двічі на місяць. Доставка працівників організована, витрати на проїзд із сусідніх населених пунктів компенсують.

Є і варіант для тих, хто хоче більше живого спілкування. Продавець-консультант у ювелірному магазині — це можливість реалізувати себе, навіть не маючи спеціального досвіду. Важливі комунікабельність, акуратність та бажання допомагати клієнтам. Зарплата від 20 до 25 000, плюс бонуси за результатами продажів.

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