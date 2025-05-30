Прогноз погоди на червень в Харкові склали в Українському гідрометцентрі та надала низка синоптиків.

Прогноз погоди на червень в Харкові обіцяє, що перший місяць літа стане теплішим за кліматичну норму, повідомляє Politeka.net.

Низка синоптиків попередила про зміни.

Температурні показники будуть вищими на 1,5–2 °C у більшості регіонів, хоча синоптики попереджають: попри тепло, червень не обійдеться без сильних дощів, гроз, граду та шквальних вітрів.

Прогноз погоди на червень в Харкові склали в Українському гідрометцентрі. Там припустили, що середньомісячна температура повітря у червні сягатиме +19…+23 °C. Це вище за середньостатистичні показники, однак спека не буде надмірною.

Метеоролог Ігор Кібальчич також підтверджує, що місяць буде помірно теплим, без аномальної спеки. Водночас погодні умови характеризуватимуться нестабільністю — підвищується ймовірність сильних дощів, шквалів і навіть граду. Кількість опадів залишиться в межах кліматичної норми — від 45 до 82 мм.

Історично у червні зафіксовано температурні крайнощі: абсолютний максимум сягав +38,5 °C, а в Харківській області — навіть +39,8 °C. У той же час, у деякі роки температура вночі могла знижуватися до +1…+9 °C.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань теє зробив прогноз погоди на червень в Харкові. Він відмітив — загалом літо 2025 року буде спекотним і порівняно сухим. За останні 30 років середня температура літніх місяців зросла на 1,6 °C, а кількість опадів зменшилася на 12 %. При цьому дедалі частіше фіксуються дні, коли температура перевищує +30 °C, а подекуди й +35 °C.

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