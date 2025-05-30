Прогноз погоды на июнь в Харькове составили в Украинском гидрометцентре и предоставили ряд синоптиков.

Прогноз погоды на июнь в Харькове обещает, что первый месяц лета станет теплее климатической нормы, сообщает Politeka.net.

Ряд синоптиков предупредил об изменениях.

Температурные показатели будут выше на 1,5–2 °C в большинстве регионов, хотя синоптики предупреждают: несмотря на тепло, не обойдется без сильных дождей, гроз, града и шквальных ветров.

Прогноз погоды на июнь в Харькове заключили в Украинском гидрометцентре. Там предположили, что среднемесячная температура воздуха составит +19…+23 °C. Это выше среднестатистических показателей, однако жара не будет чрезмерной.

Метеоролог Игорь Кибальчич также подтверждает, что луна будет умеренно теплой, без аномальной жары. В то же время погодные условия будут характеризоваться нестабильностью – повышается вероятность сильных дождей, шквалов и даже града. Количество осадков останется в пределах климатической нормы – от 45 до 82 мм.

Исторически в июне зафиксированы температурные крайности: абсолютный максимум достигал +38,5 °C, а в Харьковской области даже +39,8 °C. В то же время в некоторые годы температура ночью могла снижаться до +1…+9 °C.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сделал прогноз погоды на июнь в Харькове. Он отметил — в общем, лето 2025 года будет жарким и сравнительно сухим. За последние 30 лет средняя температура летних месяцев выросла на 1,6 ° C, а количество осадков уменьшилось на 12%. При этом все чаще фиксируются дни, когда температура превышает +30 °C, а иногда и +35 °C.

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