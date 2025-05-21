У Сумах пенсіонери продовжують отримувати щомісячні надбавки до пенсії у 2025 році, проте доплати передбачені не для всіх, повідомляє Politeka.net.
Цю підтримку держава запровадила з метою часткової компенсації витрат на ліки, медичне обслуговування та інші повсякденні потреби людей похилого віку, повідомляє Politeka.net.
Розмір надбавок до пенсії у 2025 році залежить від віку пенсіонера у Сумах:
- з 70 до 74 років — до 300 гривень щомісяця;
- з 75 до 79 років — до 456 гривень;
- 80 років і старше — до 570 гривень.
Ці доплати нараховуються автоматично, без потреби особистого звернення до ПФУ. Виплати починаються з наступного дня після дня народження пенсіонера.
Основні положення програми:
- Розмір надбавки до пенсії 2025 року збільшується після досягнення вікового рубежу в Сумах.
- Доплати призначаються незалежно від виду виплат чи наявності страхового стажу.
- У разі смерті пенсіонера виплати припиняються з першого числа місяця, що настає після дати смерті.
Ці виплати є частиною ширшої державної системи підтримки літніх людей. Їхній розмір може змінюватися залежно від рівня інфляції та можливостей державного бюджету.
Окрема доплата
Окрім вікових дорахувань, закон гарантує, що українці віком з 65 років із необхідним страховим стажем мають право на пенсію в розмірі не менш ніж 40% від середньої заробітної плати по країні. Якщо фактична сума пенсії менша за цей рівень, держава здійснює доплату до встановленого мінімуму. І це також відбувається автоматично, без додаткових заяв.
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