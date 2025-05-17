Про причини подвійної вартості розповідають у Київському метрополітені.

Зазвичай квиток коштує 8 грн, однак при порушенні правил перевезення речей ця сума легко подвоюється.

Київський метрополітен нагадує: безкоштовно можна провозити ручну поклажу, спортивний інвентар у чохлах, дитячі візочки, інвалідні засоби пересування та тварин у контейнерах, якщо розміри речей не перевищують 120 см у сумі трьох вимірів.

А от якщо багаж більший — доведеться платити. Платним вважається перевезення предметів, розміри яких дорівнюють або перевищують 120 см у сумі довжини, ширини та висоти. Також окрема плата стягується за предмети довжиною понад 150 см, або рулони діаметром від 10 см і завдовжки від 100 см. Вартість — як за ще одну поїздку, тобто 8 грн.

Один пасажир може провозити не більше двох таких одиниць. Відтак у разі великогабаритного багажу загальна сума зростає до 16 грн.

Щоб уникнути зайвих витрат і затримок на вході, варто заздалегідь перевіряти розміри речей. Адже додаткова плата за проїзд у метро Києва — це не штраф, а частина чітко прописаних правил користування підземкою.