Місцеві мешканці вже давно хвилюються про подорожчання проїзду на Черкащині, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Подорожчання проїзду на Черкащині стало реальністю, про яку заговорили не тільки водії маршруток, а й звичайні пасажири, повідомляє Politeka.

У Каневі вже офіційно підтвердили, що вартість зміниться. А разом із цим підтягуються ціни і на міжміські маршрути, тож подорожчання проїзду на Черкащині не уникнути.

Уже з 1 червня мешканці Канева платитимуть більше за звичну поїздку громадським транспортом. Квиток в автобусах зросте до 15 гривень. Для школярів теж не найприємніші новини. Їхній пільговий тариф під час навчального періоду піднімається до 7 грн замість 6.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому міської ради 14 травня. Влада повідомила, що перед ухваленням тариф переглядали на профільних комісіях, де були присутні представники відділів економіки, фінансів, соціального захисту і житлово-комунального господарства.

Перевізники не приховують причин такого кроку. Кажуть, що все впирається у зростання мінімальної заробітної плати, цін на пальне та запчастини. За їхніми словами, нові витрати просто не покриваються старою вартістю квитка, і без зміни цін перевезення стануть збитковими.

Подорожчання проїзду на Черкащині торкнеться також приміських напрямків у межах громади. З початку літа тариф на маршрути до сіл Хмільна, Михайлівка та Лука становитиме 1.70 за кілометр. Обслуговує ці напрямки підприємство ТОВ М плюс М.

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