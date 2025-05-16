Місцеві мешканці вже звикли, що подорожчання круп у Полтаві стає все більшим з кожним візитом до магазину, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання круп у Полтаві стало помітним навіть тим, хто раніше не дуже звертав увагу на цифри в чеку, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували, як змінилася вартість базових продуктів, беручи до уваги квітень та травень 2025 року. За даними Мінфіну, ще у квітні 2025 року манна крупа продавалася в середньому за трохи більше ніж 31 гривню за кілограм. Ячна тоді коштувала 21.89, пшенична — 17.62.

Пшоно було в межах 23 грн, а гречка — 36.60. Лідером по вартості залишався рис із ціною 54.44 за кілограм. Здавалося б, не найгірші показники на фоні загальної економічної ситуації. Проте, вже у травні покупці могли помітити подорожчання деяких круп у Полтаві. І це стало помітним ударом по гаманцях.

У торгових мережах, зокрема в АТБ, видно чітку динаміку зростання. Манка у пакуванні 906 грамів тепер коштує 36. 40, а це вже помітний стрибок. Гречана крупа, як традиційний “барометр цін”, виросла до майже 50 грн за упаковку вагою 905 г, тож стає зрозуміла, що подорожчання круп в Полтаві таки продовжилось.

Пшенична і пшоняна залишаються в діапазоні трохи більше 21 за кіло. Найдешевшою поки що залишається ячка, її продають за 19.90, але й тут усе залежить від магазину. Рис цього разу подешевшав і коштує 49.50.

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