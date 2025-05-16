Местные жители уже привыкли, что подорожание круп в Полтаве становится все больше с каждым визитом в магазин, так что рассказываем подробнее.

Подорожание круп в Полтаве стало заметно даже тем, кто раньше не очень обращал внимание на цифры в чеке, сообщает Politeka.

Мы проанализировали, как изменилась стоимость базовых продуктов, учитывая апрель и май 2025 года. По данным Минфина, еще в апреле 2025 года манная крупа продавалась в среднем за чуть более 31 гривны за килограмм. Ячная тогда стоила 21.89, пшеничная – 17.62.

Пшено было в пределах 23 грн, а гречка – 36.60. Лидером по стоимости оставался рис с ценой 54,44 за килограмм. Казалось бы, не самые плохие показатели на фоне общей экономической ситуации. Однако уже в мае покупатели могли заметить подорожание некоторых круп в Полтаве. И это стало заметным ударом по кошелькам.

В торговых сетях, в частности в АТБ, видна четкая динамика роста. Манка в упаковке 906 граммов теперь стоит 36.40, а это уже заметный скачок. Гречневая крупа, как традиционный барометр цен, выросла до почти 50 грн за упаковку весом 905 г, поэтому становится понятно, что подорожание круп в Полтаве продолжилось.

Пшеничная и пшенная остаются в диапазоне чуть более 21 за кило. Дешевой пока остается ячка, ее продают за 19.90, но и здесь все зависит от магазина. Рис в этот раз подешевел и стоит 49.50.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов в Полтаве: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам выплачивают 10 800 гривен от ООН, названы условия.

Как сообщала Politeka, Графики отключения света на Полтавщине в мае 2025 года: срочное предупреждение, где не будет электричества