Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі стало однією з найбільш обговорюваних тем у місті.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі вже у травні торкнеться більшості споживачів, повідомляє Politeka.

За інформацією Газмережі, українці отримають нові платіжки за додаткову послугу, пов’язану з розподілом газу.

З 1 травня 2025 року в Україні запровадили нову форму нарахувань за комунальні послуги — платіжка за технічне обслуговування газових мереж і обладнання. Як зазначають у компанії, йдеться про третю платіжку за газ, яку мешканці багатоквартирних будинків отримають окремо. У неї включатиметься оплата за перевірку технічного стану внутрішньобудинкових газопроводів, що є обов’язковою умовою безпеки.

Періодичність таких перевірок залежить від віку будівлі: у будинках до 25 років — раз на п’ять років, у старших — раз на три роки. Це означає, що додаткові витрати стануть регулярними і будуть враховані у щомісячних витратах домогосподарств. У компанії наголошують, що своєчасне технічне обслуговування дозволяє запобігти аваріям і гарантує стабільне постачання газу.

Мешканці Запоріжжя вже у травні отримають оновлені рахунки, що міститимуть нову статтю витрат.

Отже, підвищення тарифів на газ у Запоріжжі є частиною загальнонаціонального процесу підвищення стандартів безпеки, але водночас — це ще один виклик для сімейного бюджету.

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