У мережі вже з'явились графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня, тож мешканцям варто підготуватися заздалегідь.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня передбачають обмеження для нижки вулиць у кількох районах, повідомляє Politeka.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня будуть діяти, перш за все, у понеділок. До незручностей через планові роботи варто готуватися мешканцям таких вулиць:

З 09:00 до 13:00 на Сорочинській (Новгородській), 28 та 30. Також з 08:00 до 17:00 без електрики залишаться жителі Возз'єднання України, 12 та 14 через терміновий ремонт. З 13:00 до 17:00 - це ж саме чекає мешканців Сорочинської, 28 і 30, а з 09:00 до 17:00 плануються роботи на Євгена Адамцевича (Тимірязєва), 86а.

У вівторок з 09:00 до 13:00 буде припинена подача електрики на Дніпровські Пороги 12, 7, 9, 14, 24, 22, 28, 16, 16А. З 08:00 до 17:00 - Євпаторійській, 1. З 09:00 до 17:00 - Азовській, 13-21, 14, 16-22. А з 13:00 до 17:00 - Науковому містечку, 21, 27, 30/нов№56, 33/нов№54.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня передбачають найбільше обмежень в середу. Так, з 08:00 до 17:00 буде плановий ремонт на Вузівській, 5-11, 8, 8А, 8Б, 12. З 09:00 до 13:00 - Інженера Лата (Ярославська), 97.

Також з 09:00 до 15:00 - Гоголя, 103, 105, 107, 109, 74 (2 пов.), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 пов.), 95-99, 101, Олександрівській, 61, 67 (4 пов.), 76-82, 84, 94, 96, Першій Ливарній (Червоногвардійська), 37-41 та на низці інших адрес. Повний список можна подивитися на сайті обленерго.

У четвер та п'ятницю незручності також доведеться терпіти у деяких районах, тож для уникнення непорозумінь - перевірте офіційні джерела.

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