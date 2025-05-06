Графік відключення світла в Запоріжжі на 7 травня буде застосовано в чималій кількості районів міста.

У рамках планового ремонту електрообладнання буде застосовано графік відключення світла в Запоріжжі на 7 травня, повідомляє Politeka.

Електроенергії не буде у низці районів міста, інформує Запоріжжяобленерго.

З 09:00 до 17:00 без електропостачання залишатимуться будинки на вулицях Євгена Адамцевича (Тимірязєва), Івана Мазепи, Івана Сошенка (Академіка Павлова), Ігора Сікорського, Авіаторів (Волгодонська), Алейній, Аральській (Дев’ятого травня), Виноградній, Глісерній, Грушевій, Долинній, Залізній, Запоріжсталівській, Калібровій, Капустяній, Кишинівській, Клінічній, Козацьких Гетьманів, Коксобудівній, Комбінатській, Кропивницького, Культурній, Мартенівській, Новій, Олександра Говорухи (Радгоспній), Парашутній, Планерній, Подорожній (Путійській), Поштовій, Прокатній, Профспілковій, Садовій, Святоволодимирівській (Калініна), Святого Миколая (Артема), Солідарності, Тунельній, Української діаспори (Броненосця "Потьомкін"), Фруктовій, Чавунній, Шевченка, Якимівській (Сєрова), на проспекті Соборному, провулках Алейному, Збройовому, Бастіонному, Суміжному, а також на бульварі Центральному.

Окремо з 09:00 до 16:00 електроенергії не буде на вул. Світлій, будинки 10, 4 (під’їзди 6–8), 4а, 6, 6а.

Ремонтні роботи виконує обленерго відповідно до затвердженого плану технічного обслуговування електромереж.

Через застосування графіка відключення світла в Запоріжжі на 7 травня, рекомендується заздалегідь зарядити необхідні пристрої та спланувати справи з урахуванням відсутності електрики.

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