У Запоріжжі пенсія стала предметом судової тяганини, де в чоловіка вимагали майже 200 тисяч гривень, тож розповідаємо детальніше.

Громадянина, якому нарахували переплату пенсії в Запоріжжі на суму 199 853 гривень через помилку в розрахунках, змушували повернути гроші, повідомляє Politeka.

Як йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду міста 13 січня 2025 року, чоловік отримує пенсію в Запоріжжі за віком на пільгових умовах з 18 січня 2022 року.

Під час перевірки його справи було встановлено, що при нарахуванні коштів, був допущений розрахунок із врахуванням коефіцієнта стажу з урахуванням кратності, замість того, щоб розрахувати пенсію в Запоріжжі без цього коефіцієнта, як того вимагає закон.

Ця помилка призвела до завищення розміру виплат на 199 853 гривень за період з січня 2022 по грудень 2023 року. Пенсійний фонд звернувся до громадянина з пропозицією повернути переплату або написати заяву на утримання залишку переплати з наступних виплат.

Але відповідач не подав відгук, а на судових засіданнях 25 грудня 2024 року і 6 січня 2025 року він заявляв, що не зловживав ситуацією і що помилка салася виключно через дії працівників Пенсійного фонду.

Відповідно до рішення суду, чоловік не буде змушений повертати кошти. Суд постановив, що передплата стала результатом помилки співробітників Пенсійного фонду, а не недобросовісних дій громадянина.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Допомога на оренду житла в Запоріжжі: як взяти участь у проєкті

Також Politeka писала, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Подорожчання хліба у Запоріжжі: цінники на популярний продукт помітно змінилися