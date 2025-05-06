В Запорожье пенсия стала предметом судебной волокиты, где у мужчины требовали почти 200 тысяч гривен, так что рассказываем подробнее.

Гражданин, которому насчитали переплату пенсии в Запорожье на сумму 199 853 гривен из-за ошибки в расчетах, заставляли вернуть деньги, сообщает Politeka.

Как говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда города 13 января 2025, мужчина получает пенсию в Запорожье по возрасту на льготных условиях с 18 января 2022 года.

При проверке его дела было установлено, что при начислении средств был допущен расчет с учетом коэффициента стажа с учетом кратности, вместо того, чтобы рассчитать пенсию в Запорожье без этого коэффициента, как того требует закон.

Эта ошибка привела к завышению размера выплат на 199853 гривен за период с января 2022 по декабрь 2023 года. Пенсионный фонд обратился к гражданину с предложением вернуть переплату или написать заявление на содержание остатка переплаты с последующих выплат.

Но ответчик не подал отклик, а на судебных заседаниях 25 декабря 2024 года и 6 января 2025 года он заявлял, что не злоупотреблял ситуацией и что ошибка шла исключительно из-за действий работников Пенсионного фонда.

Согласно решению суда, мужчина не будет вынужден возвращать средства. Суд постановил, что подписка стала результатом ошибки сотрудников Пенсионного фонда, а не недобросовестных действий гражданина.

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