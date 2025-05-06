График отключения света в Запорожье на 7 мая будет применен в большом количестве районов города.

В рамках планового ремонта электрооборудования будет применен график отключения света в Запорожье на 7 мая, сообщает Politeka.

Электроэнергии не будет в ряде районов города, сообщает Запорожьеоблэнерго.

С 09:00 до 17:00 без электроснабжения будут оставаться дома на улицах Евгения Адамцевича (Тимиразева), Ивана Мазепы, Ивана Сошенко (Академика Павлова), Игоря Сикорского, Авиаторов (Волгодонская), Алейной, Аральской (Девятой) Долинной, Железной, Запорожсталовской, Калибровой, Капустяной, Кишиневской, Клинической, Казацких Гетманов, Коксостроительной, Комбинатской, Кропивницкого, Культурной, Мартеновской, Новой, Александра Говорухи (Радхозной), Парашютный, Планерный, Подорожный, Профсоюзной, Садовой, Святоволодимировской (Калинина), Святого Николая (Артема), Солидарности, Туннельной, Украинской диаспоры (Броненосца "Потемкин"), Фруктовой, Чугунной, Шевченко, Акимовской (Серова), на проспекте Соборном, проспекте Соборном, Смежном, а также на бульваре Центральном.

Отдельно с 09:00 до 16:00 электроэнергии не будет на ул. Светлый, дома 10, 4 (подъезды 6-8), 4а, 6, 6а.

Ремонтные работы выполняет облэнерго в соответствии с утвержденным планом технического обслуживания электросетей.

Из-за применения графика отключения света в Запорожье на 7 мая рекомендуется заранее зарядить необходимые устройства и спланировать дела с учетом отсутствия электричества.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте

Также Politeka писала, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Подорожание хлеба в Запорожье: ценники на популярный продукт заметно изменились