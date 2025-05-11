В сети уже появились графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая, поэтому жителям следует подготовиться заранее.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая предусматривают ограничение для низки улиц в нескольких районах, сообщает Politeka.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая будут действовать прежде всего в понедельник. К неудобствам из-за плановых работ следует готовиться жителям таких улиц:

С 09:00 до 13:00 на Сорочинской (Новгородской), 28 и 30. Также с 08:00 до 17:00 без электричества останутся жители Воссоединения Украины, 12 и 14 из-за срочного ремонта. С 13:00 до 17:00 - это ждет жителей Сорочинской, 28 и 30, а с 09:00 до 17:00 планируются работы на Евгения Адамцевича (Тимиразева), 86а.

Во вторник с 09:00 до 13:00 будет прекращена подача электричества на Днепровские пороги 12, 7, 9, 14, 24, 22, 28, 16, 16А. С 08:00 до 17:00 – Евпаторийской, 1. С 09:00 до 17:00 – Азовской, 13-21, 14, 16-22. А с 13:00 до 17:00 – Научном городке, 21, 27, 30/нов№56, 33/нов№54.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая предусматривают больше всего ограничений в среду. Так, с 08:00 до 17:00 будет плановый ремонт на Вузовской, 5-11, 8, 8А, 8Б, 12. С 09:00 до 13:00 – Инженера Лата (Ярославская), 97.

Также с 09:00 до 15:00 - Гоголя, 103, 105, 107, 109, 74 (2 эт.), 74а, 74б, 76, 76а, 78 (3 эт.), 95-99, 101, Александровской, 64, 64 94, 96, Первой Литейной (Красногвардейская), 37-41 и в ряде других адресов. Полный список можно посмотреть на сайте облэнерго.

В четверг и пятницу неудобства также придется терпеть в некоторых районах, поэтому во избежание недоразумений - проверьте официальные источники.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте

Также Politeka писала, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Подорожание хлеба в Запорожье: ценники на популярный продукт заметно изменились