Повышение тарифов на газ в Запорожье стало одной из самых обсуждаемых тем в городе.

Повышение тарифов на газ в Запорожье уже в мае коснется большинства потребителей, сообщает Politeka.

По информации Газсети, украинцы получат новые платежи за дополнительную услугу, связанную с распределением газа.

С 1 мая 2025 года в Украине была введена новая форма начислений за коммунальные услуги — платежка за техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. Речь идет о третьей платежке за газ, которую жильцы многоквартирных домов получат отдельно. В нее будет включаться оплата за проверку технического состояния внутридомовых газопроводов, что является обязательным условием безопасности.

Периодичность таких проверок зависит от возраста здания: в домах до 25 лет – раз в пять лет, в старших – раз в три года. Это означает, что дополнительные расходы станут регулярными и учтены в ежемесячных расходах домохозяйств. В компании подчеркивают, что своевременное техническое обслуживание позволяет предотвратить аварии и гарантирует стабильную поставку газа.

Жители Запорожья уже в мае получат обновленные счета, содержащие новую статью расходов.

Следовательно, повышение тарифов на газ в Запорожье является частью общенационального процесса повышения стандартов безопасности, но в то же время это еще один вызов семейному бюджету.

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