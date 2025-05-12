Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається, якщо подати повний пакет документів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається в рамках спільної програми благодійного фонду «Право на захист» та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

У травні 2025 року передбачено виплати у розмірі 10 800 грн на особу за три місяці (по 3 600 грн щомісяця).

Подати заявку можуть мешканці міста, які повернулися до постійного місця проживання (у тому числі з-за кордону), а також внутрішньо переміщені особи.

Підтримку надають виключно вразливим категоріям населення:

родини з одним із батьків та дітьми до 18 років;

самотні пенсіонери від 55 років;

сім’ї, де є особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями;

домогосподарства, в яких дохід на одного члена не перевищує 5 400 грн;

родини, які раніше не отримували допомогу від інших благодійних організацій.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається, якщо подати повний пакет документів на кожного члена родини:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (за наявності);

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника;

свідоцтво про народження дитини (якщо є);

медичні довідки або посвідчення про інвалідність (за наявності).

Важливо: при подачі заявки повинні бути присутні всі члени родини. Після проходження співбесіди виплата одноразово надходить за три місяці на гривневу банківську картку через платіжні сервіси Rapyd або Western Union.

Консультацію щодо отримання можна отримати з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: вул. Половицька, 9.

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