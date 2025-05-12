Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется, если подать полный пакет документов.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется в рамках совместной программы благотворительного фонда «Право на защиту» и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

В мае 2025 года предусмотрены выплаты в размере 10 800 грн. на человека за три месяца (по 3 600 грн. ежемесячно).

Подать заявку могут жители города, вернувшиеся к постоянному месту жительства (в том числе из-за границы), а также внутренне перемещенные лица.

Поддержку оказывают исключительно уязвимым категориям населения:

семьи с одним из родителей и детьми младше 18 лет;

одинокие пенсионеры от 55 лет;

семьи, где есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

домохозяйства, в которых доход на одного члена не превышает 5400 грн;

семьи, ранее не получавшие помощь от других благотворительных организаций.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется, если подать полный пакет документов на каждого члена семьи:

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (при наличии);

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя;

свидетельство о рождении ребенка (если есть);

медицинские справки или свидетельство об инвалидности (при наличии).

Важно: при подаче заявки должны присутствовать все члены семейства. После прохождения собеседования выплата единовременно поступает за три месяца на гривневую банковскую карту через платежные сервисы Rapyd или Western Union.

Консультацию по получению можно получить с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Половицкая, 9.

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