Енергетики розповіли про складну ситуацію в енергосистемі та заплановані на 12 травня 2025 року графіки відключення світла в Харківській області.

У понеділок, 12 травня 2025 року, в Харківській області енергетики знову оголосили про запровадження локальних графіків відключення світла, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що графіки відключення світла діятимуть 12 травня в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. У понеділок із 9:00:21 до 16:09:59 без електроенергії частково залишаться будинки в селищі Манченки по вулицях Залізничній, Івана Богуна, Руслана Шимона, провулках Козацький і Коцюбинського.

Загалом по Україні знову фіксується зростання споживання електроенергії. Головна причина – це хмарна дощова погода, яка перешкоджає роботі побутових сонячних електростанцій та відповідному розвантаженню загальної мережі, повідомляє Politeka.

В компанії "Укренерго" закликають українців ощадливо споживати електроенергію, особливо в вечірні години. Рекомендується не використовувати протягом дня до 22:00 одразу по декілька потужних електроприладів. Крім того, варто за можливості взагалі перенести використання потужних приладів на нічні години.

Про інші графіки відключення світла в Харкові та області на 12 травня 2025 року поки не повідомлялося, але ситуація ще може змінитися. Стежте за актуальними даними на сторінках обленерго та своєї територіальної громади.

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