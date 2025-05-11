Энергетики рассказали о сложной ситуации в энергосистеме и запланированных на 12 мая 2025 года графиках отключения света в Харьковской области.

В понедельник, 12 мая 2025 года, в Харьковской области энергетики снова объявили о введении локальных графиков отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что графики отключения света будут действовать 12 мая в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области. В понедельник с 9:00:21 до 16:09:59 без электроэнергии частично останутся дома в поселке Манченко по улицам Железнодорожной, Ивана Богуна, Руслана Шимона, переулкам Казацкий и Коцюбинского.

В целом по Украине снова фиксируется рост потребления электроэнергии. Главная причина – это облачная дождливая погода, препятствующая работе бытовых солнечных электростанций и соответствующей разгрузке общей сети, сообщает Politeka.

В компании "Укрэнерго" призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы. Рекомендуется не использовать в течение дня до 22:00 сразу несколько мощных электроприборов. Кроме того, следует по возможности вообще перенести использование мощных приборов на ночные часы.

О других графиках отключения света в Харькове и области на 12 мая 2025 года пока не сообщалось, но ситуация еще может измениться. Следите за актуальными данными на страницах облэнерго и своей территориальной общины.

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