Синоптики попередили, що прогноз погоди для Харкова та області на 11 травня 2025 року знову обіцяє дощі, нічні заморозки та сильний вітер.

Які неприємні сюрпризи готує мешканцям прогноз погоди в Харкові та області на неділю, 11 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом доби в регіоні очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а от вдень пройдуть невеликі дощі. Про це розповіли в регіональному центрі з гідрометеорології.

Буде холодно, і ситуацію погіршуватиме сильний західний вітер швидкістю від седми до дванадцяти метрів за секунду, пише Politeka.

У Харківській області, як передбачає прогноз погоди на 11 травня, вночі температура повітря становитиме +1+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-5 градусів, вдень – максимум до +11+16 тепла.

У Харкові прогноз погоди на 11 травня 2025 року також обіцяє невеликі дощі протягом дня, в нічні години +2+4 градуси, в денні до +13+15 тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що загалом по Україні ці вихідні виходять дощовими та прохолодними.

Через атмосферні фронти в неділю в регіонах пройдуть опади різної інтенсивності, виняток лише схід – на Донеччині та Луганщині переважно сухо.

Що стосується температури повітря, то здебільшого по Україні очікується максимально +9+14 і трішки тепліше в південних регіонах – до +14+17 градусів. А місцями навіть можливі заморозки на ґрунті в нічні години, але лише у випадку прояснення.

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