Синоптики предупредили, что прогноз погоды для Харькова и области на 11 мая 2025 снова обещает дожди, ночные заморозки и сильный ветер.

Какие неприятные сюрпризы готовит жителям прогноз погоды в Харькове и области на воскресенье, 11 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а вот днем ​​пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали в региональном центре по гидрометеорологии.

Будет холодно, и ситуацию усугубит сильный западный ветер скоростью от седми до двенадцати метров в секунду, пишет Politeka.

В Харьковской области, как предполагает прогноз погоды на 11 мая, ночью температура воздуха будет +1+6 градусов, на поверхности грунта местами заморозки 0-5 градусов, днем ​​– максимум до +11+16 тепла.

В Харькове прогноз погоды на 11 мая 2025 года также обещает небольшие дожди в течение дня, в ночные часы +2+4 градуса, в дневные до +13+15 тепла.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в целом по Украине эти выходные получаются дождливыми и прохладными.

Из-за атмосферных фронтов в воскресенье в регионах пройдут осадки разной интенсивности, исключение только восток – на Донетчине и Луганщине преимущественно сухо.

Что касается температуры воздуха, то в большинстве своем по Украине ожидается максимально +9+14 и немного теплее в южных регионах – до +14+17 градусов. Местами даже возможны заморозки на почве в ночные часы, но только в случае прояснения.

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