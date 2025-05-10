Ситуація в енергосистемі знову ускладнилася – що треба знати про можливі графіки відключення світла в Харківській області на 11 травня, пише Politeka.

В "Укренерго" повідомили про зростання рівня енергоспоживання, повʼязане з погіршенням погодних умов у більшості регіонів. Хмарність заважає роботі побутових сонячних електростанцій і, відповідно, розвантаженню загальної мережі.

Пік споживання електроенергії в країні спостерігається в вечірні години. Зараз енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію та за можливості перенести використання потужних електроприладів на нічні години. При цьому до 22:00 рекомендується не використовувати одночасно кілька таких приладів, щоб не перенавантажувати мережу.

світло, відключення електроенергії, аварійні роботи

При цьому на 11 травня 2025 року підстав застосовувати стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла в Харкові та області, як і загалом по Україні, на щастя, немає, повідомляє Politeka.

Що стосується локальних графіків відключення світла в Харкові та області, які зазвичай застосовують у звʼязку з проведенням ремонтних робіт у мережах, то на неділю, 11 травня, наразі такі теж не плануються. Але вони діятимуть у регіоні вже з понеділка. За детальною інформацією стежте на сторінках обленерго та територіальних громад.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про пенсії в Харкові: хто отримає підвищені виплати у травні.

Також Politeka писала про відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові: кому приготуватися.

Крім того, Politeka розповідала про можливе припинення газопостачання в Харкові на тиждень.