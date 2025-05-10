Яка зараз ситуація в українській енергосистемі та як це може вплинути на графіки відключення світла в Харкові та області на 11 травня 2025 року.

Ситуація в енергосистемі знову ускладнилася – що треба знати про можливі графіки відключення світла в Харківській області на 11 травня, пише Politeka.

В "Укренерго" повідомили про зростання рівня енергоспоживання, повʼязане з погіршенням погодних умов у більшості регіонів. Хмарність заважає роботі побутових сонячних електростанцій і, відповідно, розвантаженню загальної мережі.

Пік споживання електроенергії в країні спостерігається в вечірні години. Зараз енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію та за можливості перенести використання потужних електроприладів на нічні години. При цьому до 22:00 рекомендується не використовувати одночасно кілька таких приладів, щоб не перенавантажувати мережу.

При цьому на 11 травня 2025 року підстав застосовувати стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла в Харкові та області, як і загалом по Україні, на щастя, немає, повідомляє Politeka.

Що стосується локальних графіків відключення світла в Харкові та області, які зазвичай застосовують у звʼязку з проведенням ремонтних робіт у мережах, то на неділю, 11 травня, наразі такі теж не плануються. Але вони діятимуть у регіоні вже з понеділка. За детальною інформацією стежте на сторінках обленерго та територіальних громад.

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