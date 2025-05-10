Ситуация в энергосистеме снова усложнилась – что нужно знать о возможных графиках отключения света в Харьковской области на 11 мая, пишет Politeka.
В "Укрэнерго" сообщили о росте уровня энергопотребления, связанном с ухудшением погодных условий в большинстве регионов. Облачность мешает работе бытовых солнечных электростанций и, соответственно, разгрузке общей сети.
Пик потребления электроэнергии в стране наблюдается в вечернее время. Сейчас энергетики просят украинцев бережно потреблять электроэнергию и при возможности перенести использование мощных электроприборов на ночные часы. При этом до 22:00 рекомендуется не использовать одновременно несколько таких приборов, чтобы не перегружать сеть.
При этом на 11 мая 2025 года оснований применять стабилизационные или аварийные графики отключения света в Харькове и области, как и в целом по Украине, к счастью, нет, сообщает Politeka.
Что касается локальных графиков отключения света в Харькове и области, которые обычно применяют в связи с проведением ремонтных работ в сетях, то на воскресенье, 11 мая, пока такие тоже не планируются. Но они будут действовать в регионе с понедельника. За подробной информацией следите на страницах облэнерго и территориальных общин.
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